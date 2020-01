Castelpoto, Cagnale: “Il primato è solo merito dei ragazzi, felice di allenarli” (Di martedì 28 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiDopo un lungo inseguimento il Castelpoto è riuscito, in un solo colpo, a battere la capolista Vitulano e prendersi il primato solitario. Con una lunghezza di vantaggio, infatti, la formazione giallorossa da domenica scorsa è la nuova capolista del girone C di Prima categoria, un piazzamento che ha inorgoglito l’intero ambiente, visto e considerato che il Castelpoto non ha mai nascosto le proprie velleità di voler lottare per il salto di categoria diretto. L’inversione di rotta decisivo c’è stato anche grazie all’avvento in panchina di mister Cagnale, visto che con il suo arrivo la squadra ha cambiato praticamente marcia. “Il merito è soltanto dei ragazzi che si sono messi a disposizione del sottoscritto e soprattutto della squadra, visto che sin dal primo giorno hanno sempre remato tutti dalla stessa parte. Sono davvero contento di allenare questo gruppo, ... anteprima24

