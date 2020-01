Calciomercato Inter, Solskjaer spaventa i nerazzurri: l’annuncio del tecnico dello United! (Di martedì 28 gennaio 2020) Calciomercato Inter – Dopo l’ottimo girone d’andata sul campo, seppur seguito da una fase calante nell’ultimo periodo, anche per quanto riguarda il mercato l’Inter ha saputo rispondere presente. Sono arrivati Moses e Ashley Young per le fasce ed Eriksen a centrocampo. E non è finita qui. La storia di Erasmo Iacovone e del Taranto, il sogno Serie A spezzato in una tragica notte In uscita si muove ben poco, per ora, ma l’annuncio in conferenza stampa di Solskjaer spaventa i tifosi nerazzurri. L’allenatore del Manchester United, infatti, ha annunciato che Alexis Sanchez, quest’anno passato ai nerazzurri in prestito, farà ritorno in Inghilterra. “La prossima estate Sanchez tornerà al Manchester United e dimostrerà a tutti che si sono sbagliati sul suo conto”. Vincere o stravincere, l’eterno dilemma: falso moralismo e frasi ... calcioweb.eu

DiMarzio : #Eriksen all’@Inter: domani arrivo e visite mediche @SkySport #calciomercato - DiMarzio : Termina la prima parte di visite mediche per #Eriksen | #Inter #Calciomercato - FabrizioRomano : Il portiere Ionut Radu al Parma dall’Inter, affare in chiusura a sorpresa ? @DiMarzio @SkySport #Inter #calciomercato -