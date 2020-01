Calciomercato, Eriksen all’Inter: è ufficiale (Di martedì 28 gennaio 2020) Eriksen all’Inter, ci siamo. Accordo raggiunto con il Tottenham per l’arrivo del danese. Lazaro al Newcastle, Politano è del Napoli. ROMA – Christian Eriksen all’Inter, è ufficiale. Dopo l’accelerata nella serata del 22 gennaio, è arrivata la fumata bianca per il trasferimento del danese in nerazzurro. Eriksen entra, Lazaro e Politano se ne vanno. Il primo è ufficialmente un giocatore del Newcastle mentre sul secondo il Napoli è in pole position. nessuno scambio con Llorente e quindi per l’attacco ritorna in auge Giroud del Chelsea. La Roma riflette, il Milan ragiona con il PSG per Paquetà Ore di riflessioni in casa Roma. L’obiettivo numero uno per il centrocampo sembra essere Villar dell’Elche ma finora il via libera del Valencia (che detiene l’80% del cartellino) non è arrivato. Per questo si ragiona anche su altri ... newsmondo

DiMarzio : #Eriksen all’@Inter: domani arrivo e visite mediche @SkySport #calciomercato - DiMarzio : Termina la prima parte di visite mediche per #Eriksen | #Inter #Calciomercato - SkySport : ?? L’arrivo a Milano di Eriksen ??? Le prime parole da nerazzurro ? -