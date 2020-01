Vokalfest il 9 febbraio all’Auditorium Parco della Musica (Di lunedì 27 gennaio 2020) Domenica 9 febbraio arriva all’Auditorium Parco della Musica, il Vokalfest, la festa della Musica corale che racconta le molteplici possibilità della voce grazie all’esibizione di alcune fra le migliori formazioni vocali a Roma e non solo. La manifestazione nasce con l’obiettivo di valorizzare la polifonia vocale e la Musica a cappella attraverso l’incontro tra realtà molto diverse tra loro per genere e repertorio: dal soul ai cori alpini, dal gospel ai canti gregoriani, per arrivare al beatboxing e alle reinterpretazioni di classici del rock e del pop. Il Vokalfest è una proposta ricca di contenuti espressi in tutta la potenza aggregativa e comunicativa del canto corale, una delle forme di Musica più antiche nella cultura occidentale. Ad esibirsi ci sarà il Coro Che Non C’è, diventati famosi per l’apparizione a “Tu Sì Que Vales” e soprattutto, per il video virale del medley sui Queen ... romadailynews

