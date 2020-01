Vieni da me | Daniele Bossari spiazza la Balivo: “Devi fare il primo passo” (Di lunedì 27 gennaio 2020) Vieni da me | Daniele Bossari si è raccontato come non mai da Caterina Balivo, svelando un retroscena sulla sua passata depressione Daniele Bossari, dopo un breve periodo lontano dal piccolo schermo, è ritornato in tv. Per l’occasione, il conduttore ha scelto di raccontarsi negli studi di Vieni da Me da Caterina Balivo. Tra una … L'articolo Vieni da me Daniele Bossari spiazza la Balivo: “Devi fare il primo passo” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it chedonna

Unf_Tweet : Meravigliosi #CaterinaBalivo e #DanieleBossari a #Vienidame tornano indietro nel tempo (Foto)… - zazoomnews : A Vieni da me la sorpresa di Filippa Lagerback per Daniele Bossari (Foto) - #Vieni #sorpresa #Filippa #Lagerback - zazoomnews : A Vieni da me la sorpresa di Filippa Lagerback per Daniele Bossari (Foto) - #Vieni #sorpresa #Filippa #Lagerback -