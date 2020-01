Un posto al sole, anticipazioni 27-31 gennaio, spunta Leonardo tra le crepe di Filippo e Serena (Di lunedì 27 gennaio 2020) Le anticipazioni della soap ‘Un posto al sole’, relative agli episodi in onda da lunedì 27 gennaio a venerdì 31 gennaio, svelano che Filippo è fiducioso di poter riconquistare Serena, ma spunta Leonardo tra le loro crepe. Proseguono i problemi scolastici di Bianca, Angela decide di sentire la preside. L'appuntamento come sempre, è alle 20.45 su Rai3. fanpage

sole24ore : Non sarà semplice convincere le persone che la rinuncia alla privacy sul posto di lavoro e l’irruzione degli algori… - UPAS_Rai : Rivivi le #serie del passato di #upas con le puntate in onda al #mattino su @RaiPremium e subito dopo online su… - granpinoo : RT @annacz64: I sogni cedono il posto alle impressioni di un nuovo giorno come lo splendore delle stelle cede alla luce del sole ?? Sigmund… -