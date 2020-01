Salvini rilancia la sfida al governo: “A livello nazionale avremmo stravinto” (Di lunedì 27 gennaio 2020) Il leader della Lega Matteo Salvini commenta i risultati delle elezioni in Emilia Romagna e rilancia la sfida al governo: ” A livello nazionale avremmo stravinto”. Intervenuto in conferenza stampa insieme con Lucia Borgonzoni, il leader della Lega Matteo Salvini ha commentato i risultati delle elezioni regionali in Emilia Romagna. Il numero uno del Carroccio ha rilanciato la sfida al governo evidenziando come, a livello nazionale, il Centrodestra avrebbe stravinto. Di seguito il video della conferenza stampa di Matteo Salvini Buongiorno Amici, in diretta da Bologna insieme a Lucia Borgonzoni. State con noi.Pubblicato da Matteo Salvini su Lunedì 27 gennaio 2020 Matteo Salvini sulle elezioni in Emilia Romagna: “Il cambio è solo rinviato” Nella prima parte del suo intervento Matteo Salvini ha commentato i risultati ottenuti in Emilia Romagna ... newsmondo

zazoomblog : Salvini incassa la sconfitta in Emilia-Romagna e rilancia: «Vinte 8 regioni su 9: il cambio è solo rinviato» – Vide… - zazoomnews : Salvini incassa la sconfitta in Emilia-Romagna e rilancia: «Vinte 8 regioni su 9: il cambio è solo rinviato» – Vide… -