Rezzato, raid razzista nel bar di una ragazza di origini marocchine (Di lunedì 27 gennaio 2020) Valentina Dardari Vetrine spaccate e insulti scritti sul pavimento del locale. La titolare è spaventata e non sa se riaprirà il bar Un bar di Rezzato, comune in provincia di Brescia, è stato vandalizzato la scorsa notte da alcuni sconosciuti che hanno spaccato le vetrine e imbrattato con della vernice nera i muri e il pavimento del locale. Insulti razzisti, una svastica disegnata al contrario, accanto a una croce celtica. Il bar è gestito da una ragazza di origini marocchine, nata in Italia 36 anni fa. Proprio nel giorno della Memoria, dedicato alle vittime dell'Olocausto, ancora una volta simboli e frasi razziste. Il bar in questione, sito a Rezzato, è gestito da Madiha Khtibari una ragazza 36enne nata e cresciuta in Italia, ma di origini marocchine. Sul pavimento del locale anche la scritta "negra" indirizzata proprio alla giovane proprietaria. Madiha adesso ha paura, è ...

