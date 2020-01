Regionali, Zingaretti: “Vittoria di una strategia politica. Ora fase di rinnovamento e alleanze larghe per le prossime elezioni” (Di lunedì 27 gennaio 2020) Il segretario del Pd Nicola Zingaretti lo aveva annunciato l’11 gennaio scorso, due settimane prima delle elezioni Regionali: “Sciolgo il Partito democratico e lancio il nuovo partito, aperto alla società civile e ai movimenti”. Ora, dopo la vittoria convincente di Stefano Bonaccini in Emilia e il buon risultato del Pd anche in Calabria (dove è primo partito), Zingaretti ha rivendicato la bontà di quanto fatto finora e confermato la strada tracciata per il futuro prossimo: “Credo sia la vittoria di una strategia politica: un partito unito, da alcuni mesi talmente unito che non ve ne siete nemmeno accorti! Una forza unita ma non settaria – ha detto Zingaretti – vogliamo intorno al Pd un campo di forze, utile nei sistemi maggioritari ma anche per Paese che va verso una bipolarizzazione. Dobbiamo investire sul Pd, ma in maniera aperta”. Il ... ilfattoquotidiano

