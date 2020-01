Palermo, sequestrato centro massaggi a luci rosse: l’“Happy ending” costava 70 euro (Di lunedì 27 gennaio 2020) Un centro massaggi dove veniva esercitata anche attività di prostituzione è stato scoperto dalla polizia a Palermo. Denunciata una 35enne cinese accusata di esercizio di attività di prostituzione e di favoreggiamento della prostituzione, reati aggravati dall’aver commesso il fatto avvalendosi di persone legate da rapporto d’impiego. fanpage

Palermo - sequestrato lo storico teatro “Gran Tenda” per bancarotta fraudolenta : Uno dei più famosi teatri di Palermo, “Il Gran teatro Tenda” della famiglia Zappalà, noto per le sue commedie dialettali, è stato sequestrato dalla Guardia di finanza. I finanzieri hanno eseguito il provvedimento di sequestro preventivo, disposto dal gip su richiesta della Procura, nei confronti degli amministratori della cooperativa “Figli d’arte Zappalà” di Palermo, per bancarotta fraudolenta. Secondo l’accusa ...

RinoCascio : RT @TgrSicilia: Sequestrato dalla @poliziadistato un centro massaggi a 'luci rosse' a #Palermo, in via Francesco Guardione e denunciato un… - peppe844 : RT @SkyTG24: Palermo, sequestrato centro massaggi 'a luci rosse' in via Guardione - giangio87 : RT @SkyTG24: Palermo, sequestrato centro massaggi 'a luci rosse' in via Guardione -