Napoli, la “lista dei carabinieri corrotti” raccontata dal pentito: “Loro sono Starsky & Hutch, ricevevano dal clan 1500 euro a testa” (Di lunedì 27 gennaio 2020) “Questo è Pelliccia. È la coppia Starsky & Hutch, fa coppia con Mancuso e sono quasi sempre in borghese. La cifra a loro destinata dal clan era 1500 euro a testa, stando a quello che ci diceva Amodio Ferriero (un uomo dei Puca, ndr)”. Il pentito del clan Puca di Sant’Antimo, Claudio Lamino, sta parlando con gli inquirenti mentre esamina le foto per i riconoscimenti. Si riferisce ad Angelo Pelliccia e Michele Mancuso, già appuntato scelto e maresciallo capo della Tenenza dei carabinieri di Sant’Antimo (Napoli). Due dei cinque carabinieri arrestati su ordine della Dda di Napoli – pm Giuseppina Loreto e Antonella Serio – con accuse di corruzione e rivelazione di segreto d’ufficio. Altri tre militari sono stati sospesi dai pubblici uffici per un anno. Misure eseguite dal comando provinciale dei carabinieri di Napoli agli ordini del generale Giuseppe Canio La Gala. Lamino, ... ilfattoquotidiano

