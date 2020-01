LIVE Nadal-Kyrgios 6-3 3-6 7-6 2-1, Australian Open 2020 in DIRETTA: lo spagnolo avanti di un break nel quarto set (Di lunedì 27 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 BREAK Nadal! Doppio fallo pesantissimo di Kyrgios che perde a zero il servizio. 0-40 Ci sono tre palle break per Nadal. 0-30 Due errori di fila di Kyrgios. 1-1 Nadal tiene comodamente il proprio turno di servizio. 40-15 Scambio durissimo e alla fine la spunta Nadal. 30-15 Sbaglia il maiorchino di dritto. 30-0 Prima vincente di Nadal. 0-1 Kyrgios conquista il primo game del quarto set. 40-15 Prima vincente dell’Australiano. 30-15 Ancora Kyrgios viene a chiudere a rete il punto. 15-15 Kyrgios chiude bene a rete. Comincia il quarto set! 7-6 TERZO SET Nadal! Battaglia fantastica e alla fine lo spagnolo conquista il set al tie-break. 8-6 Kyrgios sbaglia e Nadal conquista il tie-break del terzo set. 7-6 Servizio vincente di Nadal. Altro set point per lo spagnolo. 6-6 Sbaglia Nadal. Tie-break meraviglioso. 6-5 SET POINT Nadal! 5-5 Altra ... oasport

