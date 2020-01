LIVE Australian Open 2020, risultati 27 gennaio in DIRETTA: Wawrinka e Thiem ai quarti, attesa per Nadal-Kyrgios (Di lunedì 27 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08.50 A breve scenderanno in campo Nadal-Kyrgios e Kerber-Pavlyuchenkova. 08.41 VINCE Wawrinka!!!!!! Fantastica partita dello svizzero che ha eliminato uno dei favoriti alla vittoria finale il russo Medvedev. Nei quarti incontrerà il vincente della sfida tra Rublev e Zverev! 08.35 BREAK Wawrinka!!!!!! Alla terza occasione lo svizzero strappa il servizio a Medvedev e andrà a servire per il match. 08.30 Wawrinka ribalta dal 15-30 e porta a casa il 4-2. Medvedev ha bisogno di un break. 08.24 Finalmente un game abbastanza comodo per il russo che difende il servizio a 15 e risale 3-2. 08.20 Medvedev reagisce ma non riesce a sfruttare le due palle break concesse da Wawrinka che ne approfitta e allunga: 3-1. 08.15 Nonostante un po’ do fatica Medvedev porta a casa il primo punto del set. 08.11 Wawrinka tiene il servizio a 0 e allunga su ... oasport

