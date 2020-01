Licia Nunez e Barbara: il faccia a faccia e forse l’addio nella casa del Grande Fratello VIP 4 (Di lunedì 27 gennaio 2020) Non ha ancora capito che cosa sia successo, ci pensa ormai da venerdì Licia Nunez. Ha parlato nella casa del Grande Fratello VIP della sua storia d’amore con Barbara, si è detta molto molto colpita dal messaggio arrivato da fuori. Mai se lo sarebbe aspettato. Ed ecco quindi che il Grande Fratello le dà la possibilità di capire meglio. nella diretta del 27 gennaio 2020, Licia Nunez avrà modo di incontrare Barbara che in questi giorni ha scritto frasi criptiche sui social, senza però dire molto di quello che realmente pensa. Licia è convinta che una storia d’amore di due anni e mezzo non possa finire con un messaggio sui social e per questo aveva già chiesto venerdì un confronto con la sua fidanzata. A quanto pare Barbara ha accettato e infatti nel corso del day time di oggi, il GF ha annunciato che questa sera ci sarà il confronto tra le due donne. “Questa storia ... ultimenotizieflash

