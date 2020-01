Lapo Elkann, messaggio straziante: “Non ti dimenticherò mai” (Di lunedì 27 gennaio 2020) Lapo Elkann: toccante messaggio dedicato al nonno Gianni Agnelli, scomparso 17 anni fa Per tutti era l’avvocato, per Lapo Elkann il nonno. 17 anni fa ci lasciava Gianni Agnelli, uomo chiave nella storia della ricostruzione italiana, brillante imprenditore con la Fiat, appassionato presidente calcistico con la Juventus e personalità “larger than life”, locuzione che gli americani utilizzano per indicare quelle persone capaci di richiamare l’attenzione perché molto più interessanti rispetto alla media. Da questo punto di vista si può proprio dire che Lapo Elkann è il degno nipote dell’Avvocato. Non conta quante “malefatte” abbia combinato, alla fine il suo nome rimbalza continuamente sulle prime pagine dei giornali. La vita condotta in passato, in pieno stile rock star, ha fatto la gioia dei paparazzi. Oggi Lapo volta pagina ed ha una nuova missione: aiutare i più bisognosi. Reduce ... kontrokultura

