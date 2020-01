La Storia Di Donne Costrette A Prostituirsi Nei Campi Di Concentramento (Di lunedì 27 gennaio 2020) Durante il periodo dell’Olocausto un altro fenomeno violento e spinoso era quello della prostituzione, molte Donne erano Costrette a concedersi, venivano scelte rigorosamente tra polacche, tedesche o bielorusse, mai ebree ed avere un’età massima di 25 anni. Dovevano rimanere in silenzio e presentarsi secondo indicazioni precise e non dovevano in nessun modo trasgredirle. Ad Auschwitz succedeva anche questo, le prescelte dovevano diventare prostitute. Costrette a vivere nelle “case di tolleranza” che erano edifici speciali dove era tutto meticolosamente controllato. C’erano, dunque, orari, tariffe e turni da seguire, l’ingresso era per i detenuti funzionari. Tale edificio di prostituzione esisteva all’interno del campo di Concentramento di Aushwitz come in tanti altri. Qui le Donne subivano una vera e propria umiliazione, veniva tolta loro ... youreduaction

