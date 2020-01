La Spal dice no ai 22 milioni (più 2 di bonus) del Napoli per Petagna (Di lunedì 27 gennaio 2020) Prima 20 milioni, poi 22 più altri 2 di bonus. Ma niente: la Spal dice no alle offerte del Napoli per Andrea Petagna. Dopo Demme, Lobotka, Rrahmani (rimasto in prestito al Verona), e Politano, non si ferma la campagna acquisti di gennaio. Ora Giuntoli punta forte su un centravanti di scorta, nonostante Llorente sia ancora in rosa. Ma secondo Sky sono andate a vuoto finora le avance per l’attaccante della Spal: Petagna andrà via solo a giugno. La società biancazzurra è in piena lotta per non retrocedere ed ha resistito finora a tutte le richieste arrivare per la sua punta. Per Sky al Napoli non resta che “tentare un’operazione ‘alla Rrahmani’, acquistando cioè immediatamente Petagna e lasciandolo in prestito a Ferrara fino al termine della stagione”. L'articolo La Spal dice no ai 22 milioni (più 2 di bonus) del Napoli per Petagna sembra essere il primo ... ilnapolista

Tu - che dicevi di volermi bene - mi hai pugnalato alle Spal le. E non posso dimenticarlo : Qualcuno ha detto una volta che un tradimento da parte di un amico fa più male di quello di un fidanzato e mai cosa fu più vera. Occorre viverlo quel dolore, trovarsi in prima persona a ricevere quella pugnalata inaspettata alle sp alle che lascia una cicatrice indelebile. Perché noi abbiamo aperto il cuore a quelle persone, abbiamo pianto con loro, ci siamo confidati e affidati credendo che ci avrebbero protetto proprio come un amico dovrebbe ...

Torino – Spal | Dove vedere l’anticipo delle 20 : 45 di sabato 21 dicembre in diretta e streaming : Gli anticipi della diciassettesima giornata di Serie A continuano con il match tra Torino e Spal . Il calcio d’inizio è previsto per le ore 20:45 e sarà visibile in diretta solo sulla piattaforma streaming DAZN. Il Torino è reduce da un pareggio in casa del Verona, match conclusosi con il risultato finale di 3 – 3. La Spal perde invece in casa della Roma e cede il terreno alla fine dei novanta minuti per 3 – 1. Trend positivo ...

Torino- Spal oggi in tv : orario d’inizio - programma - probabili formazioni (21 dicembre) : Diciassettesima giornata per la Serie A di calcio, penultima per quanto riguarda il girone d’andata e ultima di questo 2019. oggi in campo gli altri anticipi in un turno davvero molto spezzettato. Alle 20.45 vanno in campo Torino e Spal allo Stadio Olimpico in terra piemontese. I granata vogliono sfruttare il ritorno da titolare di Andrea Belotti per conquistare il successo, la compagine di Ferrara invece deve assolutamente far risultato ...

Un posto al sole anticipazioni dal 16 al 20 dicembre 2019 : Arianna mette Andrea con le Spal le al muro : Nelle puntate di Un posto al sole in onda da lunedì 16 a venerdì 20 dicembre 2019 su Rai3, Andrea dovrà scegliere cosa fare della propria vita ora che Arianna preso una decisione: anticipazioni . Un posto al sole torna per un'altra settimana dal 16 al 20 dicembre 2019 su Rai3 alle 20:45 e le anticipazioni riportano al centro dell'attenzione non solo la vicenda tra Clara e Alberto, ma anche la difficile decisione che Andrea dovrà prendere. ...

Roma – Spal | Dove vedere il posticipo delle 18 di domenica 15 dicembre in diretta e streaming : La sedicesima giornata del campionato di Serie A continua con il posticipo tra Roma e Spal . Il calcio d’inizio è previsto per le ore 18 e sarà visibile in diretta sui canali Sky. La Roma è reduce da un pareggio per 1 – 1 a San Siro contro L’Inter. La Spal perde, invece, in casa contro il Brescia con il risultato di 0 – 1. La Roma si trova in terza posizione a pari punti con il Cagliari e una vittoria oggi servirà a ...

Salvini dice addio alla Nutella. Tutte (ma proprio tutte) le volte che l’ha Spal mata sui social : «La Nutella signora, sa che ho cambiato perché ho scoperto che la Nutella usa nocciole turche. Io preferisco aiutare le aziende che usano prodotti italiani. Preferisco mangiare italiano se posso scegliere e aiutare gli agricoltori italiani perché ce n’è bisogno». Così, durante un comizio a Ravenna, Matteo Salvini ha detto addio alla Nutella. Certo, in questi anni il leader della Lega ha abituato i suoi lettori alla propria routine ...

Beautiful Anticipazioni 5 dicembre 2019 : Reese veglia su Hope ma...la pugnalerà alle Spal le : Hope è in travaglio e viene accudita da Reese . La ragazza è disperata mentre Liam chiede aiuto a Bill.

Inter- Spal oggi : orario d’inizio - tv - streaming - formazioni (1° dicembre) : La quattordicesima giornata della Serie A 2019-2020 di calcio è scattata ieri con ben tre anticipi. Tra le squadre impegnate oggi , domenica 1 dicembre, alle ore 15.00, quando si giocheranno tre partite in contemporanea, scenderanno in campo anche Inter e SPAL, che si affronteranno a San Siro. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’ orario della partita della quattordicesima giornata della Serie A 2019-2020 di ...

Di Battista dice no al Mes : "Rischia di Spal ancare le porte alla troika" : Alessandro Di Battista dice di "rispettare il presidente Conte" ma sottolinea che "su questioni dirimenti come il Mes deve essere sovrano il Parlamento. Se io fossi un eletto, voterei contro il Mes: questo accordo così com'è rischia di spalancare le porte alla troika. L'Italia deve alzare la voce". In un'intervista con il Fatto Quotidiano, Di Battista invita M5s ad "alzare il tiro su determinati temi, come la giustizia, il Mes e le fondazioni ...

Il finale de La Caccia Monteperdido mette Sara con le Spalle al muro e un assassino in prigione : anticipazioni 1 dicembre : Il finale de La Caccia Monteperdido andrà in onda la prossima settimana, l'1 novembre, mettendo in crisi Sara e portando dietro le sbarre un assassino, ma sarà quello giusto? Il pubblico di Canale5 ha accolto con freddezza la serie spagnola che continua ad aggirarsi intorno al 10-11% di share segnando un flop per uno show che in Spagna ha tenuto con il fiato sospeso milioni di spettatori tanto da ottenere un rinnovo per una seconda stagione. ...

