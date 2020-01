Iran, aereo finisce fuori pista durante l’atterraggio: salvi i 135 passeggeri (Di lunedì 27 gennaio 2020) Paura all’aeroporto di Mahshahr, in Iran, dove un aereo in arrivo da Teheran è uscito fuori pista all’atterraggio, finendo su una strada: non ci sono state vittime. Tutti i salvi i 135 passeggeri bordo: sono stati fatti scendere in sicurezza e trasferiti all’interno dello scalo. Ancora incerte le cause: il direttore degli aeroporti del Khuzestan, Reza Rezaei, ha accusato il pilota di aver ritardato troppo l’atterraggio, provocando un incidente. Il volo della Caspian Airlines ha subito danneggiamenti alle ali. La tv di Stato Iraniana parla di un “atterraggio” difficile: l’aereo non ha provocato vittime per miracolo, visto che l’aereo è arrivato a pochissima distanza dal centro abitato. L’incidente arriva quando il Paese sta ancora facendo i conti con le conseguenze della strage del Boeing ucraino, abbattuto per errore a poca distanza da Teheran, ... ilfattoquotidiano

