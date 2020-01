I vincitori in Emilia Romagna sono tre (Di lunedì 27 gennaio 2020) Intanto ragioniamo a mente fredda sui dati. La partecipazione elettorale è in linea con le vere elezioni precedenti, quelle del 2010. Oggi 67.7%, allora 68.1%. Ogni confronto con la partecipazione elettorale alle regionali anticipate del 2014 non ha alcun senso. Quelle elezioni furono “devastate” da una raffica di procedimenti giudiziari intentati dalla magistratura bolognese per presunte spese pazze dei consiglieri regionali. Quell’iniziativa sollevò una ondata di protesta antipolitica. Di quella inchiesta sono rimaste le briciole, ma allora il danno fu considerevole, vale a dire una diserzione di massa dalle urne (a cui si unirono anche un certo numero di elettori Pd disaffezionati dalla leadership renziana).Quindi siamo tornati alla normalità. E lo stesso successo del Pd e del suo candidato presidente vanno in questo senso. Non c’è ... huffingtonpost

