Grave Lutto nel Calcio: Morto Jordan Sinnott di 25 Anni, Prima della Partita, per una Rissa (Di lunedì 27 gennaio 2020) Jordan Sinnott, calciatore 25enne, muore per le conseguenza di una violenta rissa. Il Grave Lutto nel Calcio inglese assume contorni tragici se si pensa che il giovane è Morto poco Prima di una Partita. La notizia della sua scomparsa ha turbato particolarmente la fascia del Calcio dilettantistico in cui l’ex giocatore dell’Ahalifax town Fc era stato protagonista di spessore. Lo stesso club ha annunciato in una nota ufficiale il Grave Lutto e, nel contempo, la sospensione del campionato, proprio in rispetto alla tragedia e alla famiglia del povero ragazzo. La BBC ha spiegato dettagliatamente le cause del decesso e cosa lo avesse preceduto. La sera Prima della Partita, Sinnott era stato trovato privo di sensi vicino al parcheggio di un pub di Retford, nel Nottinghamshire. Alcune persone, alle due di notte circa, segnalano alla polizia una rissa avvenuta nei pressi e, poco ... youreduaction

