Gianni Morandi e il sostegno alle Sardine: “Sono allegre e simpatiche” (Di lunedì 27 gennaio 2020) Con lo stemperarsi dell’euforia per le elezioni regionali in Emilia Romagna alcuni volti noti non disdegnano di rivelare le loro simpatie politiche ora che i giochi sono conclusi, tra cui il cantante Gianni Morandi che sui social ha espresso il proprio apprezzamento per le Sardine. In un post pubblicato nella giornata del 27 gennaio infatti, il popolare cantante bolognese (più precisamente di Monghidoro) ha manifestato simpatia per il movimento guidato dal 32enne Mattia Santori. Gianni Morandi appoggia le Sardine Nel lunedì post elezioni, Gianni Morandi ha deciso di uscire allo scoperto pubblicando sulla sua pagina ufficiale un’immagine di quattro Sardine disegnate, a simboleggiare la sua ideale vicinanza al movimento che ha caratterizzato gli ultimi mesi della politica italiana. Tra i tanti commenti che si sono subito susseguiti sotto l’immagine, quasi tutti ... notizie

