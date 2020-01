Fenerbahce-Trento in tv, Champions League volley 2020: orairo, programma e streaming (Di lunedì 27 gennaio 2020) Giovedì 30 gennaio si giocherà Fenerbahce-Trento, match valido per la fase a gironi della Champions League 2020 di volley maschile. La Itas torna protagonista a quattro giorni di distanza dalla partita contro Civitanova e scenderà in campo di fronte al proprio pubblico con i favori del pronostico, i dolomitici non dovranno però sottovalutare la formazione turca che hanno sconfitto al tie-break nell’incontro d’andata rimontando dallo 0-2. Un successo è fondamentale per continuare a inseguire la qualificazione ai quarti di finale della massima competizione continentale riservata alle vincitrici dei cinque gironi e alle tre migliori seconde classificate. Segui Fenerbahce-Trento in diretta streaming su DAZN I ragazzi di coach Angelo Lorenzetti vogliono imporsi in trasferta e regalare una gioia ai tifosi per poi lanciarsi verso un mese di febbraio estremamente intenso e ... oasport

Fenerbahce Trento Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Fenerbahce Trento