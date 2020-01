Ergastolo per il "dottor morte": fece iniezione letale a 12 persone (Di lunedì 27 gennaio 2020) Paolo Grisorio Condannato all'Ergastolo Leonardo Cazzaniga, viceprimario dell'ospedale di Saronno. Era accusato di 12 omicidi in corsia e dell'omicidio di tre parenti dell'amante È finalmente conclusa l’attesa durata anni: è stato condannato all'Ergastolo Leonardo Cazzaniga il medico del pronto soccorso dell’ospedale di Saronno accusato per 12 morti sospette avvenute nell’ospedale saronnese e di altri tre omicidi imputatigli in concorso con l’ex amante, Laura Taroni, infermiera presso il medesimo nosocomio saronnese e già condannata a trent’anni. La richiesta dell’accusa era stata di Ergastolo per 11 dei 12 casi di morte mentre la difesa aveva sostenuto che il famoso “protocollo Cazzaniga” non è mai esistito rimandando a una sorta di pettegolezzo di corsi. Un protocollo che era stato utilizzato di volta in volta come argomento contro ma anche a favore del medico, quasi si ... ilgiornale

