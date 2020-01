Emilia Romagna, Bonaccini festeggia e risponde a Salvini: “I campanelli li suoni a casa tua”. Il leghista: “Rifarei tutto, anche il citofono”. Conte: “Comportamento indegno” (Di lunedì 27 gennaio 2020) Il presidente appena rieletto: «Il centrodestra ha sbagliato, Sardine cercano un’alternativa». Il leader della Lega: «Gioco per vincere, tra cinque anni saremo qui». Crimi (M5S): «Governo va avanti, lavoreremo pancia a terra» lastampa

