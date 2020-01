Coronavirus, mappa in tempo (quasi) reale mostra la diffusione dell’infezione nel mondo (Di lunedì 27 gennaio 2020) Ingegneri informatici del Center for Systems Science and Engineering (CSSE) dell'Università Johns Hopkins (Stati Uniti) hanno messo a punto un'elegante mappa interattiva che mostra la diffusione del Coronavirus nel mondo. Viene costantemente aggiornata con i dati raccolti dai principali enti sanitari internazionali e nazionali, risultando di rapida e agevole consultazione. fanpage

