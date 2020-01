Calciomercato Milan: il Tottenham torna alla carica per Piatek (Di lunedì 27 gennaio 2020) Calciomercato Milan: il Tottenham torna alla carica per Piatek, vicino a lasciare i rossoneri dopo l’arrivo di Ibrahimovic Il Tottenham deve correre ai ripari per quanto riguarda l’attacco: dopo l’infortunio di Kane, la macchina di Mourinho si è inceppata senza un vero e proprio centravanti di razza. Come riportato da Sky Sport, il Tottenham sarebbe ritornato alla carica per Piatek. Gli inglesi però non vorrebbero pagare il cartellino dell’attaccante polacco del Milan, ma starebbero pensando ad un prestito fino a giugno. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

