Calcio a 5, Elite Round Qualificazioni Mondiali 2020: il calendario delle partite dell’Italia. Date, orari, tv, programma (Di lunedì 27 gennaio 2020) La Serie A di Calcio a 5 si è fermata già lo scorso weekend per permettere ai giocatori delle varie nazionali di avvicinare al meglio l’importante appuntamento con le Qualificazioni ai Mondiali 2020 che si svolgeranno questa settimana in Portogallo. Dal 30 gennaio al 2 febbraio si giocherà infatti l’Elite Round a Póvoa de Varzim, cittadina a nord di Porto dove i quattro gruppi si daranno battaglia per guadagnarsi il passaggio alla fase finale della rassegna iridata. La Nazionale italiana di Alessio Musti sarà impegnata nel gruppo A con i padroni di casa del Portogallo, la Bielorussa (già affrontata nei Main Round) e la Finlandia. Il passaggio del turno sarà riservato alle vincitrici di ogni girone, mentre le seconde classificate dovranno ricorrere agli spareggi, da cui poi usciranno le ultime due squadre qualificate. In questo caso, nei playoff di scena dal 9 al 12 aprile, ... oasport

zazoomnews : Calcio a 5 Qualificazioni Mondiali 2020: programma orari e tv Elite Round. Le avversarie dell’Italia - #Calcio… - MrElFootball : Magazine 9^giornata Girone Elite Calcio a 5 stagione 2019-20 - - CariniCalcio : GRAZIE A TUTTI ?????? @ Centro Sportivo Pasqualino Stadium-Scuola Calcio Elite Asd Città di Carini -