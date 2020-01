Bergwijn shock: «Trattato come un topo di fogna» – VIDEO (Di lunedì 27 gennaio 2020) Bergwijn ha risposto alle critiche scaturite dall’assenza contro il Twente: «Mai rifiutato di giocare per il PSV» – VIDEO Steven Bergwijn ha risposto via social alle critiche ricevute dopo la sua assenza nella partita contro il Twente: «Non ho mai rifiutato di giocare per il PSV. Sono state scritte tante cose, ma credo sia stato sbagliato. Non c’è niente di vero, non rifiuterei mai di giocare col PSV, il club nel quale sono cresciuto». «Penso che sia un peccato essere stato descritto come uno che lavora alle spalle, un topo di fogna, un serpente. Perché non sono nulla di tutto ciò», ha concluso l’ormai ex attaccante del PSV su Instagram, pronto a trasferirsi al Tottenham. View this post on Instagram A post shared by Steven Bergwijn (@stevenBergwijn) on Jan 26, 2020 at 12:04pm PST Leggi su Calcionews24.com calcionews24

