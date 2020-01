Anna Falchi difende Amadeus ma commette l’errore di essere sincera: contro di lei Roberta Bruzzone (Di lunedì 27 gennaio 2020) A Non è l’Arena Anna Falchi ha commentato le dichiarazioni di Amadeus, per lei il conduttore di Sanremo 2020 non è per niente un sessista, spiega cosa le è arrivato delle sue parole e perché lui le ha dette. Si continua a parlare ancora tanto del commento di Amadeus sulla fidanzata di Valentino Rossi, quel passo indietro o avanti lo ritroviamo in ogni programma tv e non solo. Allo stesso modo si continua a ripetere che il direttore artistico del festival non ha avuto altro da dire sulle donne scelte se non che sono belle. Anna Falchi ha la sua teoria, semplice ma è anche quella migliore. Ha però anche aggiunto qualcosa che la riguarda molto da vicino, il suo avere goduto nell’essere considerata un oggetto. Da qui l’attacco di Roberta Bruzzone. Grave l’errore di Anna Falchi di essere stata sincera, ma procediamo con ordine e scopriamo prima la sua difesa verso Amadeus. Anna Falchi HA ... ultimenotizieflash

Italia_Notizie : Non è l’Arena, Anna Falchi: “Io ho goduto nell’essere considerata un oggetto”. E Roberta Bruzzone si infuria: “Dobb… - DoLaReclame : RT @borraccino_: -9 GIORNI AL FESTIVÀL ???? Da #Sanremo2020 a...#Sanremo1995! Ecco lo SPOT dell’edizione 45, condotta da Pippo Baudo, con An… - TutteLeNotizie : Non è l’Arena, Anna Falchi: “Io ho goduto nell’essere considerata un oggetto”. E Roberta… -