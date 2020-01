Anche Rieti piange Kobe Bryant: “Da noi hai cominciato a palleggiare, non ti dimenticheremo mai” (Di lunedì 27 gennaio 2020) C'era un collegamento forte tra Kobe Bryant e il Lazio. La favola sportiva del campione, infatti, è iniziata a Rieti, dove ha vissuto per due anni, quando aveva 6 anni e fino a quando ne aveva 8, tra il 1984 e il 1986. Frequentava la scuola elementare di Lisciano, una frazione della città, e la sua insegnante era la maestra Lina. fanpage

