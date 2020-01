A Bibbiano il Pd ha conquistato il 40% (Di lunedì 27 gennaio 2020) “Parlateci di Bibbiano” ha ripetuto il centrodestra a oltranza, indicando il Partito Democratico come responsabile di un fatto di cronaca terribile legato all’allontanamento di molti bambini dalle loro famiglie senza motivi validi. Una storia terribile, strumentalizzata dalla politica: nemmeno la scarcerazione del sindaco di Bibbiano, Andrea Carletti eletto con il Pd, ha fermato la macchina del fango, tanto che Matteo Salvini ha ripetuto il tormentone anche nel giorno del voto alle Regionali, infilandoci anche le sardine definite come “chi minimizza”. Ma se L’emilia Romagna non si è fatta legare, Bibbiano non si è fatta strumentallizare, e lo dimostrano i risultati ottenuti proprio dal Partito Democratico. A Bibbiano il Pd ha conquistato il 40% LEGGI ANCHE> Matteo Salvini rompe il silenzio elettorale parlando, ancora, di Bibbiano Che la città fosse ... giornalettismo

