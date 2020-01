Trono Over Uomini e Donne, spettatrice: “Gemma Galgani? Pagliacciata!” (Di domenica 26 gennaio 2020) Uomini e Donne, spettatrice del Trono Over: “Non ne posso più di vedere Gemma!” Il successo del Trono Over di Uomini e Donne è soprattutto merito di Gemma Galgani che quest’anno compirà la sua prima decade come dama. Non è ancora riuscita a trovare quell’amore travolgente che possa portarla via dalla vista dei telespettatori che ne seguono le tormentate vicende sentimentali con uno struggimento religioso. Ovviamente non si può piacere a tutti ed ecco che una spettatrice di Uomini e Donne ha scritto alla Posta di Alessandro Cecchi Paone (rubrica tenuta sul settimanale Nuovo Tv): “Non ne posso più di vedere Gemma Galgani. Dopo la storia con Juan Luis, che è stata un fallimento, sta cercando l’amore con altri due cavalieri. Una pagliacciata!”. Gemma Galgani, Trono Over. Cecchi Paone: “Pochissime persone ci vanno per trovare ... lanostratv

