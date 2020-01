Serie A, risultati 21a: Parma e Verona in zona Europa, Samp e Sassuolo non si fanno male (Di domenica 26 gennaio 2020) Vittorie di Parma e Verona (2-0 e 3-0), pareggio della Sampdoria contro il Sassuolo (0-0 a Marassi) che resta a distanza dalla zona retrocessione. Il pomeriggio di Serie A non riserva particolari sorprese dopo il risultato inatteso dell'Inter bloccata in casa dal Cagliari e fa da prologo ai due big match (Roma-Lazio, Napoli-Juventus). fanpage

