Regeni, la fiaccolata a Fiumicello 4 anni dopo l’omicidio: migliaia di persone in corteo. Fico: “2020 anno della verità, lo Stato ci crede” (Di domenica 26 gennaio 2020) migliaia di persone hanno sfilato a Fiumicello (Gorizia), a quattro anni dalla morte in Egitto del ricercatore friulano Giulio Regeni. Alla fiaccolata erano presenti la mamma di Regeni, Paola Deffendi, il presidente della Camera, Roberto Fico, e il presidente della commissione d’inchiesta Erasmo Palazzotto. “Il 2020 dovrà essere l’anno della verità” hanno detto Fico e il deputato di Liberi e Uguali. L'articolo Regeni, la fiaccolata a Fiumicello 4 anni dopo l’omicidio: migliaia di persone in corteo. Fico: “2020 anno della verità, lo Stato ci crede” proviene da Il Fatto Quotidiano. ilfattoquotidiano

SkyTG24 : Quattro anni dalla morte di Giulio Regeni, fiaccolate in tutta Italia. FOTO - TutteLeNotizie : Regeni, la fiaccolata a Fiumicello 4 anni dopo l’omicidio: migliaia di persone in corteo… - CatelliRossella : Fiaccolata in centro per Giulio Regeni foto -