Perturbazione tra lunedì e martedì con piogge, neve sulle Alpi, forte vento e mareggiate (Di domenica 26 gennaio 2020) Scritto da Federico Baggiani Rete Meteo Amatori - Weather for Passion Una profonda Perturbazione nord-atlantica si abbasserà sull’Europa centro-settentrionale portando aria fredda polare e nevicate a bassa quota. Situazione diversa per la nostra penisola che si troverà ai margini di questa circolazione con l’inizio della... L'articolo Perturbazione tra lunedì e martedì con piogge, neve sulle Alpi, forte vento e mareggiate proviene da Rete Meteo Amatori. retemeteoamatori

