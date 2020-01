Paternopoli, giù dal primo piano dell’albergo per anziani: muore 92enne (Di domenica 26 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoPaternopoli (AV) – Giù dal primo piano dell’albergo per anziani: muore 92enne. È successo verso le 02.30 di stanotte. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale Stazione e personale medico che non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’anziana. Su disposizione dall’Autorità Giudiziaria la salma è stata trasportata all’obitorio dell’ospedale “San Pio” di Benevento. Indagini in corso. L'articolo Paternopoli, giù dal primo piano dell’albergo per anziani: muore 92enne proviene da Anteprima24.it. anteprima24

Paternopoli giù Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Paternopoli giù