Ospedale Betania | riparte la distribuzione di kit Igiene ai senza tetto

Da giovedì 23 gennaio sono ripartite le uscite del Camper della Salute della Fondazione Evangelica Betania per la distribuzione di kit per l'Igiene personale ai senza fissa dimora della città di Napoli. I volontari delle chiese evangeliche napoletane porteranno conforto ai clochard che la sera si rifugiano nelle due gallerie napoletane: la "Galleria Principe" e la "Galleria Umberto I". Il Camper della Salute poi uscirà due volte al mese, anche nel periodo estivo, per distribuire i kit per l'Igiene. A febbraio sarà al Molosiglio e presso la stazione della metropolitana "Museo" in via Foria; a marzo in via Tanucci e presso il "Centro docce" in via Gianturco; ad Aprile in via Morelli e in Villa Comunale. "La scelta dei luoghi nasce da un'analisi del territorio condotta nei mesi scorsi sulla base di dati dei servizi sociali del Comune di Napoli, con cui l'iniziativa è stata concordata, e le ...

