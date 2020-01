Michele Favoloso a Domenica Live: “Mio figlio minacciato dalla Moric” (Di domenica 26 gennaio 2020) Michele Favoloso, il padre di Luigi Mario Favoloso, ospite nella trasmissione di Barbara D’Urso difende il figlio dalle pesanti accuse mosse dall’ex fidanzata Nina Moric. Il padre di Luigi Mario Favoloso, che secondo alcune indiscrezioni sembrerebbe essere in Armenia, rincara la dose, e spiega come i fatti potrebbero essere ben diversi da quelli sostenuti dalla showgirl:“Una volta è tornato a casa con una ferita sulla mano, anche se lui non mi ha detto che è stata Nina. L’ha sempre difesa perché è innamorato. Non escludo ci sia stato qualche spintone mio figlio non è un violento”. Michele Favoloso a “Domenica Live”: le dichiarazioni Gli animi all’interno del Salotto della D’Urso si scaldano e la conduttrice rimprovera e bacchetta più volte il suo ospite per le dichiarazioni di Michele Favoloso. “Da Nina mi aspetto di tutto. La denuncia fatta da ... notizie

