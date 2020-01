LIVE Trieste-Olimpia Milano 67-85, Serie A basket in DIRETTA: gli ospiti fanno il solco nel terzo quarto e conquistano la vittoria (Di domenica 26 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:16 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE, grazie per aver seguito OA Sport, buona serata e appuntamento alla prossima DIRETTA! 19:13 Milano controlla per tutto l’arco del match, con Trieste capace ad accorciare sino al -2 nel secondo quarto; nel terzo periodo arriva il parziale decisivo ospite (25-12) che indirizza il match. Scola è il migliore dei suoi con 20 punti e 6 falli subiti; bene per Milano anche Sykes con 12 e Rodriguez con 11 punti e 8 assist; Trieste ha 15 punti da Jones e 13 da Peric, deludente il contributo degli ultimi arrivati Hickman, Washington e Cervi (18 punti in tre). Finisce all’Allianz Dome: Trieste-Milano 67-85. Ultimo minuto di gioco e fa il suo esordio anche l’altro 2003 Giovanni Tam. 67-85 Fernandez trova due punti clamorosi con un tiro a una mano dall’angolo. 65-85 Lo stesso Gravaghi ... oasport

