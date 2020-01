LIVE Sci alpino, Slalom Kitzbuehel 2020 in DIRETTA: grande Razzoli, secondo a 0.16 da Noel. Ora gli ultimi 8! (Di domenica 26 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.16 Tremmel scende al 50% per non saltare. Il tedesco è 13° a 1″29. Vai Alex Vinatzer adesso, 0.12 su Noel. Non può fare calcoli. 14.15 Kristoffersen è secondo a 0.12 da Noel, Razzoli terzo a 0.16. I centesimi non girano mai a favore dell’Italia, non siamo fortunati col cronometro. Ora il carneade tedesco Tremmel, parte con appena 0.10 su Noel. 14.13 Momento decisivo per la Coppa del Mondo, c’è il norvegese Kristoffersen. Non può gestire, parte con appena 3 centesimi su Noel! 14.12 Mancano 8 atleti. Noel al comando con 16 centesimi su Razzoli. Può succedere davvero di tutto! 14.11 Noel va davanti a Razzoli per appena 16 centesimi. Che peccato per l’azzurro che nel finale ha lasciato sul piatto almeno 2-3 decimi. Ma va bene così, sta tornando! 14.09 Inforcata per il giovane svizzero Nef. Razzoli è sicuro della ... oasport

