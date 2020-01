Libia, non si fermano i razzi nell’area di Tripoli. Le Nazioni Unite: «Tregua a rischio» (Di domenica 26 gennaio 2020) Un morto e tre feriti è il bilancio di un nuovo attacco «con il lancio di razzi dei gruppi armati del signore della Guerra Haftar» avvenuto a Shurfat Al Milah, nei pressi dell’aeroporto Mitiga di Tripoli, in Libia. A darne notizia in queste ore su Twitter è The Libya Observer. Il consigliere stampa del ministero della Sanità di Tripoli, Amyn Al Hashimi conferma l’attacco e aggiunge i dettagli sulle vittime: «Un tecnico meccanico di nazionalità marocchina è stato ucciso, mentre un libico e due bambini sono rimasti gravemente feriti a seguito di un raid aereo a Shurfat Al Milah, nei pressi della base aerea di Mitiga», dice Al Hashimi parlando con il portale Al Wasat. A car mechanic from #Morocco was killed in rocket attacks by warlord Haftar armed groups on Shurfat Al-Milah neighbourhood near #Tripoli’s Mitiga Airport last night pic.twitter.com/T42rBdNrDM— The Libya ... open.online

channeldraw : “E voi non avete capito. O forse avete capito benissimo e avete accettato in silenzio.” Alle 18 presento “Libia”… - matteorenzi : Sui quotidiani oggi i progetti di Di Maio sui 5S. Rispettabile ma la priorità oggi per noi e per il Ministro degli… - matteorenzi : Erdogan ha cambiato molto le sue posizioni, nel corso del tempo ha avuto una involuzione ed oggi è un elemento di p… -