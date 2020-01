Inter-Cagliari 1-1, l’ex Nainggolan ferma i nerazzurri dopo il vantaggio di Lautaro. Adesso per Conte è il momento più difficile (Di domenica 26 gennaio 2020) Il tiro di Nainggolan deviato, il rosso per proteste a Lautaro Martinez nel finale per il quale rischia una squalifica lunga (e tra due settimane c’è il derby…) e un altro pari, il secondo consecutivo dopo quello a Lecce. L’Inter di Antonio Conte, ringalluzzita dal mercato con il tris Young-Moses-Eriksen, si affloscia in casa contro il Cagliari con un’altra prestazione-spia del momento che sta vivendo: avvio lento, crescendo e vantaggio, occasioni sprecate nella ripresa e calo nel finale con pareggio subito. Era andata così nel Salento, è successo di nuovo contro la squadra di Maran a San Siro: il vantaggio firmato dall’argentino di testa su cross del neo-acquisto Young, subito gettato nella mischia, non basta a strappare i 3 punti per rimanere in scia della Juventus, che in caso di vittoria a Napoli imposterà la prima vera fuga della stagione. La ... ilfattoquotidiano

