Gelo siberiano al massimo | in Jacuzia temperatura vicina ai 60 gradi sotto zero

CRONACHE METEO: la mattina del 25 Gennaio è da ricordare, in Siberia, per il grande contrasto termico tra le zone centrali dell'Asia dove la temperatura minima è stata vicina agli zero gradi, e la Jacuzia, la regione orientale siberiana dove il termometro ha raggiunto valori vicino ai -60°C. Si tratta di una differenza termica straordinaria per queste zone dove l'uniformità del freddo invernale è bene evidente. Invece la località di Shumiha, in Asia centrale, ha avuto una temperatura minima di 0,5°C, contro una norma di Gennaio di -18,2°C. Nella Siberia orientale, soprattutto nella zona della Jacuzia, la temperatura minima ha raggiunto i -56,9° nella località di Deljankir. Deljankir, 808 metri di altezza, è uno dei luoghi più freddi del mondo, ha una media delle minime di Gennaio di -51°C, ed un record assoluto di -65°, ma il limite dei -60°C viene comunque ...

