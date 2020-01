Concorrente di un talent show chiama in diretta la madre malata, risponde lo zio: “Tua madre è morta” (Di domenica 26 gennaio 2020) Una giovane Concorrente di un talent show ha voluto chiamare in diretta sua madre malata per rivelarle che era passata al turno successivo ma a rispondere al telefono è stato invece lo zio, che le ha comunicato il decesso della mamma. La scena straziante è avvenuta nel corso del programma indonesiano Liga Dangdut e sta facendo il giro del web, con migliaia di commenti commossi. La giovane Jannah aveva deciso di partecipare al talent proprio con la speranza di vincere il cospicuo premio in denaro in palio per curare la madre malata di diabete. Il primo premio del concorso canoro consiste infatti in 35mila dollari, poi ci sono altri due premi da 22mila e 14mila e 500. I conduttori e i giudici del programma, sapendo la sua storia, avevano deciso di supportarla e, colpiti dalla sua straordinaria esibizione, le hanno dato la possibilità di chiamare a casa: certo non immaginavano quello che ... ilfattoquotidiano

