Cina il virus continua a colpire, bilancio si aggrava: 56 vittime e 2mila infetti, primo caso in Canada (Di domenica 26 gennaio 2020) I bollettini di aggiornamento sul virus misterioso che dalla Cina sta preoccupando il mondo intero si susseguono ad una velocità incredibile: sale in modo continuo e sempre più rapido il numero di vittime e contagi. Già 56 i morti da coronavirus e quasi 2 mila le persone infette in tutto il Paese. Il bilancio, diffuso dalle autorità, arriva a poche ore dall’ultima comunicazione. Nelle ultime 24 ore sono morte 15 persone e sono stati almeno 688 i nuovi casi confermati, secondo la Commissione nazionale per la Salute: dei nuovi decessi, 13 si sono verificati nella provincia di Hubei, quella di Wuhan. Cina, virus: impossibile spostarsi nel Paese La mobilità in Cina è sempre più ridotta: le persone in arrivo alle stazioni ferroviarie di Shantou – hanno affermato le autorità cittadine – saranno sottoposte a screening e “invitate a tornare indietro”. Autobus, ... urbanpost

