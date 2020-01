Baghdad, 5 razzi sparati vicino all’ambasciata Usa nella Green Zone (Di domenica 26 gennaio 2020) Nel pomeriggio di oggi, domenica 26 gennaio 2020, è stato scritto un nuovo capitolo della crisi tra Iran e Usa: 5 missili hanno colpito la zona nelle vicinanze dell’ambasciata degli Stati Uniti a Baghdad, in Iraq. Lo riportano due fonti di sicurezza ad Afp. I giornalisti di Afp hanno avvertito alcuni boati provenienti dalla sponda occidentale del Tigri, dove si trovano la maggior parte delle ambasciate straniere. Il numero di razzi non è stato ancora confermato, ma fonti vicino ad Afp parlano di almeno 5 razzi. Al momento non risultano vittime. Notizia in aggiornamento. tpi

