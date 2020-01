Virus Cina, il presidente Xi Jinping: "La situazione è grave, l'epidemia accelera" (Di sabato 25 gennaio 2020) Il presidente della Cina Xi Jinping è intervenuto sull'epidemia da coronaVirus 2019-nCoV che sta bloccando l'intero Paese e mettendo in ginocchio la provincia di Hubei, ormai in vera e propria quarantena dopo il blocco imposto anche alla circolazione delle automobili.Dopo un vertice speciale del governo, Xi Jinping ha spiegato che la diffusione del Virus sta accelerando e che la Cina si sta trovando ad affrontare una situazione grave:Di fronte alla grave situazione di una diffusione sempre più rapida del nuovo coronaVirus è necessario rafforzare la leadership centralizzata e unificata del Comitato Centrale del Partito.Xi Jinping, però, ha voluto anche lanciare un segnale positivo dicendosi convinto che la Cina potrà vincere questa battaglia contro il Virus. Ad oggi sono 1.354 in casi confermati in tutto il Mondo, 1.320 dei quali nella sola Cina. 41 le morti confermate, mentre i dati ... blogo

