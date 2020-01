Virus Cina: Hong Kong dichiara lo stato d’emergenza. In aumento i numeri del contagio (Di sabato 25 gennaio 2020) Con i morti arrivati a quota 41, la situazione si fa drammatica. Hong Kong ha dichiarato l’emergenza, istituendo misure eccezionali. Intanto in Australia si registrano 4 casi di contagio. stato d’emergenza: lo ha convocato la governatrice di Hong Kong Carrie Lam per provare a contrastare l’epidemia del coronaVirus che dalla Cina si sta diffondendo in … L'articolo Virus Cina: Hong Kong dichiara lo stato d’emergenza. In aumento i numeri del contagio proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

