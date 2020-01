The Witcher di Netflix: la Stagione 2 potrebbe includere la famosa spia Sigismund Dijkstra (Di sabato 25 gennaio 2020) La seconda Stagione di The Witcher, la serie Netflix ispirata agli omonimi romanzi polacchi, i quali hanno fornito le basi anche per i famosi videogiochi di CD Projekt RED, è ancora lontana dalla messa in onda. Nel frattempo, l'attesa che ci separa dal ritorno dello Strigo viene perennemente condita da rumor e voci di varia natura, che spaziano dalle storie che verranno raccontate, fino ai personaggi che saranno presenti.Sappiamo già che The Witcher Stagione 2 introdurrà dei personaggi inediti ma la loro identità è tutt'ora un mistero. Gli ultimi rumor, tuttavia, potrebbero aver svelato l'identità di uno di questi nuovi figuri. Stando a quanto si dice in giro, sembra che una delle new entry nella serie sarà Sigismund Dijkstra, il capo dei servizi segreti di Redania.Non solo, sembra che l'attore scozzese Graham McTavish, noto per aver recitato in The Hobbit e in Outlander, sia in lizza ... eurogamer

NetflixIT : I rumor sono veri, è in cantiere un film che ci riporterà nel Continente. L'anime The Witcher: Nightmare of the Wol… - Asgard_Hydra : The Witcher 3, vediamo le magnifiche spade vere con licenza ufficiale - Asgard_Hydra : The Witcher serie Netflix, nella stagione 2 Graham McTavish vorrebbe il ruolo di Dijkstra -