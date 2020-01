Sperimentazione sui macachi, lo stop del Consiglio di Stato. Ma i test per legge non vengono autorizzati se esiste alternativa (Di sabato 25 gennaio 2020) Sarà il Tar del Lazio a decidere nel merito, con una udienza già fissata per il 21 aprile 2020, sulla Sperimentazione su macachi dei ricercatori delle Università di Parma e Torino impegnati nel progetto Light-Up sui deficit visivi umani. I giudici del Tribunale amministrativo avevano respinto un ricorso presentato dalla Lav (Lega Anti Vivisezione animale) per sospendere i test, ma il loro appello è Stato invece accolto due giorni fa dalla terza sezione del Consiglio di Stato (presidente Franco Frattini). Il giudice estensore, Giulia Ferrari, dell’ordinanza scrive “che contrariamente a quanto assunto dal giudice di primo grado è necessario che sia chi sperimenta a dover provare che non esistono alternative ad una Sperimentazione invasiva sugli animali e fioriera (sic) di sofferenze che la normativa europea e nazionale sul benessere animale, anche nelle sedi di ... ilfattoquotidiano

